FRANKFURT (Dow Jones)--National Grid hat den Verkauf des noch verbliebenen Anteils an der Cadent abgeschlossen. Die 39 Prozent sind für 1,97 Milliarden Pfund an die Quadgas Investments Bidco Ltd veräußert worden. Die Mittel will das Unternehmen ins Geschäft reinvestieren. Cadent betreibt das größte Gasnetz in Großbritannien.

June 28, 2019 06:30 ET (10:30 GMT)

