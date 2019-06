München (ots) - Starker Auftakt für den HJC Helmets Motorrad Grand Prix Deutschland 2019 (5. - 7. Juli): Bevor die MotoGP-Fahrer am Freitag, 5. Juli den Sachsenring unter die Räder nehmen, eröffnet am Vorabend der "Strassenunterhaltungsdienst powered by Söhne Mannheims" das musikalische Rahmenprogramm. Das einstündige Open Air-Konzert findet am Donnerstag, 4. Juli um 19:00 Uhr auf dem Karthallenvorplatz statt, der Eintritt ist frei.



Der Strassenunterhaltungsdienst - das sind Mitglieder der Söhne Mannheims und Freunde, die mit einem Truck voll Sound in der Bundesrepublik on Tour sind. Die Söhne Mannheims zählen zu den bekanntesten deutschen Bands und sind bereits seit 1995 musikalisch aktiv. Mit "Das hat die Welt noch nicht gesehen" landeten sie 2008 ihren bisher einzigen Nummer-1-Hit in Deutschland, zudem erreichten die Hits "Geh davon aus" (2000) und "Und wenn ein Lied" (2004) jeweils Platz zwei der offiziellen deutschen Single-Charts. Weitere Informationen gibt es online unter strassenunterhaltungsdienst.com.



Mit dem Auftritt der Söhne Mannheims geht es am bekannten Party-Hotspot Karthalle schon am Vorabend des ersten Trainingstages rund. Am Freitag folgt eine NDW-Show und am Samstag das Konzert der Rubettes. Zudem findet die traditionelle, alljährliche Fahrer-Präsentation des HJC Helmets Motorrad Grand Prix Deutschland in der Karthalle am Samstag um 19:00 Uhr statt. Fans dürfen sich darüber hinaus auf ein volles Programm mit Live-Bands und wechselnden DJs beim Ankerberg-Festival freuen, sowie auf verschiedene Shows und Autogrammstunden im Red Bull Rennzirkus.



Der Eintritt zu den Events in der Karthalle, zum Ankerberg-Festival, zur historischen Ausstellung am gelben ADAC-Turm sowie zum Red Bull Rennzirkus ist für Ticketinhaber gratis. Tickets für den deutschen Lauf der MotoGP sind erhältlich unter www.adac.de/motogp sowie ab dem 1. Juli vor Ort an der Tageskasse bei Parkplatz 11.



OTS: ADAC newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7849.rss2



Pressekontakt: ADAC e.V. Oliver Runschke, Tel.: +49 (0) 89 7676 6965, E-Mail: oliver.runschke@adac.de Kay-Oliver Langendorff, Tel.: +49 (0) 89 7676 6936, E-Mail: kay.langendorff@adac.de



adac.de/motogp adac.de/motorsport