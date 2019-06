Die schwächere Stimmung gegenüber dem britischen Pfund hilft dem EUR/GBP in der Nähe des neuen Mehrmonatshoch im Bereich der 0,9000 gehandelt zu werden. EUR/GBP angetrieben durch Eurozonen Daten, schaut auf G20 Die Rallye des europäischen Paares bleibt am Freitag ungebrochen und so steigt der Kurs den siebten Tag in Folge, was ausgehend vom Mai Tief ...

