M E D I E N M I T T E I L U N G

Auftragsgewinn für Implenia in Norwegen - Neue Bahnlinie inklusive Bahnhof für die Stadt Moss | Auftragsvolumen von rund NOK 3400 Mio.

Dietlikon, 28. Juni 2019 - Implenia hat in einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) mit Acciona den Auftrag zur Erstellung einer neuen Eisenbahnlinie durch die norwegische Stadt Moss erhalten. Implenia übernimmt dabei die technische Federführung. Das Projekt umfasst eine zweigleisige Bahnstrecke über 10,3 km, welche teils überirdisch verläuft. Darüber hinaus errichtet die ARGE unter anderem zwei rund 2 km lange Tunnel (Mossetunnel und Carlbergtunnel), zwei kürzere Abschnitte in Tagbauweise, ein Tunnelportal sowie einen neuen Bahnhof. Der Anteil von Implenia (55%) an dem Auftrag liegt bei NOK 3400 Mio. (rund CHF 390 Mio.).

Der Auftrag ist Teil des gross angelegten Vorhabens «InterCity» des staatlichen Eisenbahnunternehmens Bane NOR, für eine bessere Zugverbindung zwischen den Städten im östlichen Teil Norwegens. «Wir freuen uns ausserordentlich, mit diesem Auftragsgewinn Teil des grossen Infrastrukturprojekts InterCity zu sein und die gruppenweiten Kenntnisse und Fähigkeiten aus früheren erfolgreichen Grossprojekten einzubringen», erklärt Audun Aaland, Country President Norwegen bei Implenia. Die Bauarbeiten beginnen im Oktober 2019 und sollen im Mai 2025 abgeschlossen sein.

