Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Puma SE von 47 auf 52 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Marke Puma bleibe stark, schrieb Analystin Szilvia Bor in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihr neues Kursziel liege aber immer noch unter dem gegenwärtigen Kurs. Die Bewertung des Sportartikelherstellers erscheine ausgereizt./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 03:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-06-28/13:44

ISIN: DE0006969603