Im ATMOS Business Park bewegen sich Unternehmen und Mitarbeitende

gleichermassen agil, verwirklichen Ideen und leisten Grossartiges.

Attraktive Begegnungszonen laden zum Verweilen und Vernetzen ein. So

sind viele der Büros mit Loggien ausgestattet. Ob Freiluftbüro oder

Raum zum Entspannen - ein besonderes Highlight ist der 1'500 m2

grosse Dachgarten.



Ausgezeichnete Innen- und Aussenraumqualität



Der ATMOS Business Park ist ein Bauvorhaben der PSP Swiss

Property. Entworfen wurde ATMOS vom renommierten Zürcher

Architektenduo EM2N. Entstehen wird ein repräsentativer Business Park

mit ausgezeichneter Innen- und Aussenraumqualität. 23'600 m²

Mietflächen verteilen sich auf die drei Gebäudeelemente HEAD, BRIDGE

und TOWER. Dank einer offenen Raumstruktur erlaubt ATMOS sämtliche

modernen Arbeitsplatzkonzepte. Im ATMOS Business Park können

Unternehmen wachsen, sich vernetzen und weiterentwickeln. Sie können

ihre Organisationsform verändern, ohne den Standort zu wechseln.

Neben den räumlichen Qualitäten achtet die PSP Swiss Property auf

eine nachhaltige Bauweise und intelligente Gebäudetechnik. Geheizt

wird mittels Fernwärme. Der Neubau entspricht dem Minergie-P-Eco

Standard.



Business Services



ATMOS Mieterinnen und Mieter profitieren von zahlreichen Business

Services. Im Umfeld von ATMOS besteht ein Co-Working-Angebot, ein

Fitnesscenter, eine Kindertagesstätte sowie ein umfassendes

Gastronomieangebot. Im Tower wird ein Restaurant eingerichtet, die

grosszügige Lobby mit Rezeption dient dem Empfang der Gäste - sei

dies für die Büros in den oberen Etagen oder für den Meeting- und

Eventbereich im ersten Obergeschoss.



