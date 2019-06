Munster/Niedersachsen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Richtfest für die neuen Unterkünfte in Munster: Die vier neuen Gebäude sind der Anfang zahlreicher Bauvorhaben in dem niedersächsischen Ausbildungszentrum der Bundeswehr.



120 Gäste sind zum Richtfest in die Kaserne der Panzertruppenschule nach Munster gekommen. Die Bauarbeiter, Handwerker, Planer, Bauherren und künftigen Nutzer überzeugten sich vom Fortschritt auf der Baustelle. Erst vor knapp fünf Monaten war der Grundstein für die vier neuen Unterkunftsgebäude gelegt worden. In den kommenden Jahren folgen weitere Neu- und Umbauten in Munster. Dafür sind Ausgaben von insgesamt 120 Millionen Euro vorgesehen.



Mit den vier neuen Gebäuden entstehen Unterkünfte für 316 Soldatinnen und Soldaten. Sie sollen Lehrgangsteilnehmenden auf 5.700 Quadratmetern modernsten Standard bieten. Dazu gehören Einzelstuben mit eigenem Duschbad, Teeküchen sowie Putz- und Trockenräume.



zum Gesamtbeitrag:



https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktu ell.nachrichten.jahr2019.juni2019&de.conet.contentintegrator.portlet. current.id=01DB050000000001%7CBDKAXW702DIBR



OTS: Presse- und Informationszentrum des Heeres newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127975.rss2



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum des Heeres Telefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511 E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.org www.deutschesheer.de