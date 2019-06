++ Europäische Aktien mit leichter Aufwärtstendenz ++ DE30 könnte dritten Test der 12.400 Punkte-Marke vornehmen ++ Deutsche Bank erhält Rückenwind durch Stresstest-Ergebnisse der Fed ++Die wichtigsten europäischen Aktienindizes notieren am Freitag höher. Die Situation steht im Gegensatz zur Entwicklung der heutigen Asien-Sitzung, da die meisten asiatischen Blue-Chip-Indizes nach unten tendierten. Die Aktie der Deutschen Bank führt nach einem unerwarteten Bestehen der Stresstests der Fed die Gewinne im DE30 an. Der DE30 könnte bald einen weiteren Test der 12.400 Punkte-Marke vornehmen, nach bereits zwei gescheiterten Tests in den letzten zwei Monaten. Mit jedem weiteren Test steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs. Angesichts des heutigen Beginns des G20-Gipfels könnte ein Ausbruch vom Ergebnis des Trump-Xi-Treffens abhängen. Bei einer Enttäuschung wäre ein Rückzug in Richtung der Unterstützungszone um die 12.000 ...

