Im Zuge der allgemein relativ guten Stimmung an den Märkten hat sich auch die Aktie der Deutschen Post weiter nach oben gekämpft. Nun ist dem DAX-Titel auch der Sprung über den wichtigen Widerstand bei 28,60 Euro geglückt, wodurch sich das Chartbild weiter aufgehellt hat. Zudem gab es in dieser Woche eine positive Meldung.So teilte der Bundesverband Paket & Expresslogistik in dieser Woche mit, dass im vergangenen Jahr insgesamt 3,52 Milliarden Sendungen verschickt worden sind. Dies entspricht einen ...

