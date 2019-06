München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema:



Aus Worten werden Schüsse - wie gefährlich ist rechter Hass?



Die Gäste: Herbert Reul (CDU, Innenminister des Landes NRW) Georg Mascolo (Journalist, Leiter des Investigativ-Rechercheteams von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung) Uwe Junge (AfD, Vorsitzender der Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz) Irene Mihalic (B'90/Grüne, Innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion; Polizeioberkommissarin a.D.) Mehmet Daimagüler (Strafverteidiger)



Der Fall Walter Lübcke zeigt: Hass auf Andersdenkende kann töten. Ist der Rechtsstaat wehrhaft genug gegen rechten Terror? Reichen rechte Netzwerke wirklich bis in Polizei und Bundeswehr? Und wer bereitet den Mördern das Feld mit Polemik und Hassbotschaften?



