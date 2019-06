Die Strompreise in Deutschland dürfen aus Sicht von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in der Debatte um Klimaschutz nicht weiter steigen. Für die deutsche Wirtschaft seien die jetzt schon hohen Preise ein deutlicher Wettbewerbsnachteil, sagte Altmaier am Freitag bei einer Tagung der Stiftung Familienunternehmen in Berlin. Im Vergleich zum Rest Europas und auch den USA lägen die deutschen Preise "meilenweit über dem Durchschnitt". Er werde alles dafür tun, "dass der Abstand nicht so groß wird, dass sich Investitionen nur noch in den USA lohnen", versprach Altmaier.

Erneut schlug der Minister vor, im Gegenzug zur Einführung eines CO2-Preises die Stromsteuer zu reduzieren. "Ich werde keiner Lösung zustimmen, die unter dem Strich zu einer höheren Belastung der Wirtschaft oder von Privaten beiträgt", betonte er./tam/DP/nas

