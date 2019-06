München (ots) - Interhyp, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, ist am 27. Juni in Berlin mit dem Finanz-Award 2019 prämiert worden. Der Nachrichtensender n-tv, die FMH-Finanzberatung und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) ehren mit diesem Preis Unternehmen, die nicht nur in puncto Leistungen, sondern auch beim Service überzeugen. Interhyp gehört im Bereich Baufinanzierung zu den führenden Unternehmen und wurde in vier Produktkategorien ausgezeichnet. "Wir sind sehr stolz, dass wir mit unseren Produkten und Services wieder auf der ganzen Linie überzeugt haben", sagt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe. "Unser Ansatz, den Kunden mit digitalen Services und in der persönlichen Beratung bestmöglich zu unterstützen, bringt einen hohen Mehrwert für den Kunden. Das zeigt auch der Finanz-Award 2019, bei dem wir vier Auszeichnungen erhalten haben."



Das Deutsche Institut für Service-Qualität analysierte die Finanzprodukte und -unternehmen gemeinsam mit der FMH-Finanzberatung und dem Nachrichtensender n-tv. Die FMH-Finanzberatung ermittelte über einen sechsmonatigen Zeitraum die Leistungen von 225 Finanzinstituten, Versicherern und Vermittlern in den Kategorien Girokonto, Geldanlage Ratenkredit, Baufinanzierung und Kreditkarte, und zwar in 13 Produktbereichen unterteilt. Die besten Unternehmen wurden zudem einem umfassenden Servicetest unterzogen. Grundlage bildeten verdeckte Telefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen (Mystery-Tests) sowie Analysen der Internetauftritte der Anbieter. Die Auswertung umfasste über 2.250 Datensätze und rund 1.400 Servicekontakte.



Im Produktbereich Baufinanzierung wurden insgesamt 13 Anbieter ausgezeichnet. Die Tester unterschieden dabei zwischen Angeboten von Vermittlern einerseits und Produkten von Banken und Versicherern andererseits. Darüber hinaus wurden Baugelder (mit einem Tilgungssatz von 3 Prozent) und Forward-Darlehen getrennt betrachtet sowie verschiedene Sollzinsbindungszeiträume analysiert. Interhyp erhielt vier Auszeichnungen im Bereich der Vermittler, zweimal für den "Besten Hypothekenzins" (bei 10 Jahren Zinsbindung und 20 Jahren Zinsbindung) und zweimal für das "Beste Forward-Darlehen", mit einer Vorlaufzeit von 48 Monaten und zehnjähriger Zinsbindung sowie 24 Monaten Vorlaufzeit und einer Zinsbindung von fünfzehn Jahren.



Über die Interhyp Gruppe



Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2018 ein Baufinanzierungsvolumen von 22 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Für die Interhyp Gruppe arbeiten etwa 1.600 Menschen an über 100 Standorten bundesweit.



