Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Covestro vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Kunststoff-Spezialist dürfte ein weiteres schwieriges Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Immerhin sollte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) des Chemiekonzerns im zweiten Jahresviertel im Vergleich zum ersten in etwa stabil geblieben sein. Angesichts des Kurspotenzial bleibt der Experte beim Kaufvotum./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-06-28/14:52

ISIN: DE0006062144