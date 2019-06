München (ots) - Wegen der Übertragung des U21-EM-Endspiels Deutschland - Spanien am 30. Juni verschieben sich die Sendetermine der drei Krimis auf den 7., 13. und 14. Juli 2019.



Organisierte Kriminalität und traumatische Erinnerungen erschüttern das Insel-Idyll: Die zweite Staffel "Mord auf Shetland" überrascht mit unerwartetem Ermittlungserfolg und einem starken Finale.



Was mit einer unspektakulären Vermisstenanzeige beginnt, enttarnt eine beispielslose Verbrechensserie, hinter der Detective Inspector Jimmy Perez (Douglas Henshall) und seine Kollegen Alison "Tosh" McIntosh (Alison O'Donnell) und Sandy Wilson (Steven Robertson) die organisierte Kriminalität nur vermuten können. Immer wieder reißen Gewaltverbrechen die idyllischen Shetlandinseln aus ihrer Ruhe - bis eine unerwartete Wendung die Ermittlungen zu einem überraschenden Abschluss führt. Das Erste zeigt drei neue Filme der ebenso spannenden wie erfolgreichen Krimireihe "Mord auf Shetland" ab 7. Juli als Deutschlandpremiere. Die Filme basieren erneut auf Charakteren der britischen Romanautorin Ann Cleeves. Im Gegensatz zur ersten Staffel entwickeln sie aber eine eigene Geschichte, die auf keiner unmittelbaren Romanvorlage basiert.



Detective Inspector Jimmy Perez weiß, dass er ein hohes Risiko eingehen muss, um den Fall zu lösen. Vertuschungen und fehlender Zugang zu wichtigen Informationen erschweren seine Arbeit, bis er schließlich das wahre Ausmaß der Verbrechen erkennt und skrupellose Verstrickungen von Justiz und Unterwelt enttarnt. Anders als die Vorgänger, erzählen die drei neuen Filme rund um DI Jimmy Perez keine abgeschlossenen Handlungen, sondern konzentrieren sich auf einen Fall, dessen schockierende Komplexität kaum greifbar ist. Dabei prägt die raue Schönheit der Nordseeinsel ein weiteres Mal die britische Krimireihe. In starkem Kontrast dazu: Die Ermittlungen im urbanen Stadtbild Glasgows verleihen den neuen Folgen einen großstädtischen Thriller-Touch.



Die neuen Sendetermine im Überblick:



Mord auf Shetland - Der Vermisste Sonntag, 7. Juli 2019, 21:45 Uhr



Mord auf Shetland - Bedrohung Sonntag, 13. Juli 2019, 21:45 Uhr



Mord auf Shetland - Erlösung Sonntag, 14. Juli 2019, 21:45 Uhr



