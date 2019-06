In den USA hat sich die Unternehmensstimmung in der Region Chicago deutlich eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel im Juni von 54,2 Punkten im Vormonat auf 49,7 Punkte, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Freitag in Chicago mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Februar 2016. Zudem deutet die Kennzahl auf leichte wirtschaftliche Schrumpfung hin, weil sie unter der Marke von 50 Punkten liegt.

Volkswirte hatten im Mittel zwar einen Rückgang erwartet, aber nur einen leichten auf 53,5 Punkten. Werte über 50 Punkten signalisieren Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität, Werte darunter Schrumpfung. Vorsicht ist bei der Interpretation aber geboten, weil der Chicago-Einkaufsmanager stärker schwankt als andere regionale Konjunkturindikatoren./bgf/jsl/he

AXC0186 2019-06-28/16:03