++ Carrefour gab Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der chinesischen Einheit bekannt ++ "Carrefour China" belastete in den vergangenen Jahren den gesamten Konzern ++ Unternehmen will sich stärker auf französischen Kernmarkt konzentrieren ++ Restrukturierungsprozess bringt dem Unternehmen Kosteneinsparungen ++ Aktienkurs konnte sich von langfristiger Unterstützungszone erholen ++Carrefour (CA.FR / ISIN: FR0000120172), der französische Einzelhändler mit breiter internationaler Präsenz, gab Anfang der Woche bekannt, dass es einen Großteil seines China-Geschäfts veräußern wird. Der Schritt mag seltsam erscheinen, da China der am schnellsten wachsende Lebensmittelmarkt der Welt ist. In dieser kurzen Analyse werfen wir einen Blick auf die Gründe dafür sowie die laufende Restrukturierung des Unternehmens. Der Umsatz von Carrefour wuchs im Vergleich zu Beginn der Jahrtausende kaum. Allerdings hat sich das Ergebnis des Unternehmens in Folge der globalen Finanzkrise deutlich verschlechtert. Die solide Verbesserung der EBITDA-Marge in der zweiten Jahreshälfte 2018 deutet darauf hin, dass die kostensenkende Restrukturierung des Unternehmens Früchte trägt. Quelle: Bloomberg, XTB Research Anfang der Woche wurde angekündigt, dass Carrefour 80% der Anteile an seiner Tochtergesellschaft "Carrefour China" an Sunning.com, einen der größten chinesischen Einzelhändler, verkaufen wird. Das französische Unternehmen erhält für seine Beteiligung 620 Mio. EUR und bewertet die Tochtergesellschaft mit 1,4 Mrd. EUR - einschließlich Schulden. Carrefour ...

