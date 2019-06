Der am Freitag angelaufene G20-Gipfel in Osaka dürfte Experten zufolge die Entwicklung am deutschen Aktienmarkt in der neuen Woche bestimmen. Besonderes Augenmerk werden die Anleger wohl auf die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping richten. Der Handelsstreit zwischen den beiden Staaten hält derzeit die Finanzmärkte in Atem. Je nach Ausgang erwarten Beobachter hervorragende bis katastrophale Auswirkungen auf die globale Wirtschaft. Diese Unsicherheit zeichnet sich auch im Dax ab, der trotz billigen Geldes zuletzt nur schleppend vorankam.

Dabei hatte es der deutsche Leitindex erst in der vergangenen Woche noch auf ein Jahreshoch von gut 12 438 Punkten geschafft. Aus Sicht von Index-Radar-Chartexperte Andreas Büchler könnte dieser Stand in den kommenden Wochen rein technisch gesehen locker wieder getoppt werden. Zumindest ein Anstieg auf 12 600 bis 12 900 Punkte hält er für wahrscheinlich. Erst danach dürfte die Luft dünner werden, "insbesondere vor dem Hintergrund der nun bevorstehenden statistisch schwachen Sommermonate", schätzt er.

Im Fall einer Einigung in den Gesprächen zwischen Trump und Xi sieht manch ein Experte aber noch weit mehr Ausbruchspotenzial. "Der Rückstau an Investitionen in den Unternehmen, der aufgrund der latenten Unsicherheit entstanden ist, könnte sich auf einmal auflösen", schrieb etwa Marktexperte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Ist die Unterschrift unter einem Handelsabkommen zwischen den USA und China erst einmal trocken, könnte sich der Deutsche Aktienindex in den kommenden Monaten über ein neues Allzeithoch gar in Richtung 14 000 Punkte aufmachen."

Derzeit deutet nach Ansicht von Beobachtern einiges darauf hin, dass es in dem Zollstreit zu einer vorläufigen Waffenruhe der beiden Länder kommen könnte. Denn Trump steht in den USA enorm unter Druck. Ein Scheitern der Gespräche könnte sich fatal auf die US-Wirtschaft auswirken und damit auf seine Chancen, im kommenden Jahr wiedergewählt zu werden. Und auch in China gibt es wirtschaftliche Probleme, wie Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer erläutert. "Beide Seiten sollten daher Interesse daran haben sicherzustellen, dass der Handelskonflikt nicht noch weiter eskaliert." Laut einem Pressebericht vom Donnerstag hat Trump bereits zugesagt, auf weitere Zölle vorerst zu verzichten.

Allein, auch ein positiver Ausgang könnte negative Entwicklungen mit sich bringen - vor allem für den Euro, wie Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen zu bedenken gibt. "So zeichnet sich doch zunehmend ab, dass sobald die US-Regierung ein zufriedenstellendes Abkommen mit Peking erzielen kann, sie sich in dieser gestärkten Position als nächstes die EU vorknöpfen wird. Stichwort: Autozölle."

Entsprechend könnten sich der Analystin zufolge Spekulationen verdichten, dass die EZB genötigt sein wird, stärkere Maßnahmen zu ergreifen, was wiederum zu weiterer Euro-Schwäche führen würde. Allerdings ist der Werkzeugkasten der EZB nach Ansicht vieler Beobachter bald aufgebraucht. Aus dieser Perspektive ist die Wahrscheinlichkeit für weitere Zinssenkungen wiederum gering - was dem Euro Schub geben dürfte. Bei der Commerzbank rechnet man eher noch mit diesem Szenario.

Auch die geldpolitische Zukunft Europas könnte an diesem Wochenende in hohen Kreisen zur Sprache kommen - und zwar am Sonntag in Brüssel. Dort steht eine außerordentliche Sitzung im EU-Rat an, bei der es um die Neubesetzung wichtiger Posten wie den EU-Kommissionsvorsitz, den EU-Parlamentsvorsitz und den EZB-Vorsitz gehen soll. Experten schreiben Bundesbank-Präsidenten Jens Weidmann durchaus einige Chancen zu, die Nachfolge von EZB-Präsident Mario Draghi anzutreten.

Ein weiteres wichtiges Treffen gilt es am Montag in Wien zu beachten. Hier wird das Ölkartell Opec und die mit ihm kooperierenden Staaten über die Zukunft auf dem Ölmarkt bestimmen. Nach Einschätzung von Analysten wird das Kartell auch im zweiten Halbjahr 2019 mit Produktionslimits agieren. Diese waren im Dezember nach langen Verhandlungen beschlossen worden, was dem Ölpreis einen deutlichen Anstieg bescherte: Der Korbpreis für das Barrel (159 Liter) hat sich seit Jahresbeginn etwa um ein Viertel verteuert. Die Opec berechnet diesen auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Neben den drei großen Treffen richten Marktbeobachter ihre Augen in den kommenden Tagen auf weitere Daten aus der Konjunktur. So werden am Montag die Arbeitslosenzahlen in Deutschland für den Monat Juni veröffentlicht, und für die Eurozone gibt es hierzu neue Daten aus dem Monat Mai. Bei der Investmentbank RBC Capital Markets rechnet man in der Währungsunion mit einem unveränderten Stand von 7,6 Prozent.

Am gleichen Tag veröffentlicht die EZB ihren neuen Monatsbericht. Am Donnerstag wird sich zudem zeigen, wie sich der Einzelhandel in der Eurozone im Mai entwickelt hat. Im April gab es hier im Vormonatsvergleich einen Rückgang von 0,4 Prozent - dabei wurden vor allem weniger Bekleidung und Schuhe gekauft. Der Versand- und Internethandel hatte dagegen deutlich zugelegt. Am Freitag kommen dazu noch Zahlen zum Auftragseingang der deutschen Industrie im Mai.

Auf Unternehmensseite richtet sich die Aufmerksamkeit dieses Mal auf frische Zahlen von Grenke . Am Mittwoch gibt sich zudem der Autobauer BMW auf einem Kapitalmarkttag in China die Ehre./kro/stw/he

--- Von Karolin Rothbart, dpa-AFX ---

ISIN DE0008469008

AXC0197 2019-06-28/16:50