BERLIN (Dow Jones)--Der französische Notenbankchef hat die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank angesichts niedriger Preise verteidigt. "Heute ist die Inflation mit 1,2 Prozent zu niedrig gegenüber unserem Ziel von 2 Prozent. Und für die Zukunft bleibt zu viel ungewiss", sagte Francois Villeroy de Galhau, der Gouverneur der Banque de France, auf dem Tag des deutschen Familienunternehmens. "Deshalb halten wir an einer aktiven Geldpolitik fest mit sehr günstigen Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen."

Villeroy, der auch Mitglied im EZB-Rat ist, betonte, dass die Zentralbank die Entwicklung der Schulden beobachten müsse, einschließlich der Schulden der Unternehmen und Haushalte. Allerdings sehe man hier, dass diese Schulden seit 2014 als Anteil am Bruttoinlandsprodukt im Euroraum "zum Glück" zurückgehen.

EZB-Präsident Mario Draghi hat kürzlich etwas entschlossener als bisher zu einer möglichen geldpolitischen Lockerung geäußert. Draghi stellte für den Fall eines anhaltend schwachen Ausblicks auf die jeweiligen Umstände zugeschnittene geldpolitische Maßnahmen in Aussicht, die von Zinssenkungen und einen abgestuften Einlagenzins bis zu einer abermaligen Vergrößerung der Anleihebestände (QE) reichten.

Villeroy betonte außerdem, dass eine stärkere internationale Rolle des Euro nützlich wäre. "Die internationale Verwendung des Euro bleibt trotz der jüngsten leichten Zunahme im Vergleich zum US-Dollar beschränkt. Dabei ist der Dollar ein klarer Vorteil für die amerikanische Wirtschaft und Unternehmen", so Villeroy. "China sorgt sich ebenfalls um die Internationalisierung des Renminbi. Ein breiterer Einsatz des Euro würde dazu beitragen, unsere Exportunternehmen vor den Wechselkursrisiken und den manchen juristischen Konflikten im Ausland zu schützen."

Der französische Zentralbankpräsident lobte zudem die aktuelle französische Regierung, denn diese nehme Reformen ernst. An die Adresse in Rom gerichtet verteidigte er Deutschland vor der Kritik, dass die exportstarke deutsche Wirtschaft einseitig von der Einführung des Euros profitiert habe. "Die endgültige Stabilität der Wechselkurse zwischen unseren Volkswirtschaften ist offenkundig ein unbestrittener Vorteil für die deutschen Exporteure und ich freue mich mit Ihnen darüber", so Villeroy. Er ergänzte, dass er in Italien "oft erkläre, dass der Euroraum gar nicht ein von Deutschland auferlegtes Joch sei, das denken leider manche."

(Mitarbeit: Hans Bentzien)

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2019 11:04 ET (15:04 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.