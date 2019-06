Berlin (ots) - Der Inspekteur der Luftwaffe Generalleutnant Ingo Gerhartz äußert sich zu den Spekulationen über die möglichen Ursachen des Flugunfalls, wie folgt:



"Bei allem Verständnis für das Bedürfnis an einer schnellen Aufklärung der Ursachen und des Hergangs des tragischen Flugunfalls, verbieten sich Spekulationen hierüber bis zum Abschluss der Untersuchungen durch General Flugsicherheit."



@Team_Luftwaffe informiert fortlaufend auf Twitter.



