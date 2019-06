Weinfelden (ots) -



Lidl Schweiz nimmt in Partnerschaft mit dem Schweizer

Familienunternehmen Krummen Kerzers die ersten beiden

Flüssiggas-Tankstellen der Schweiz in Betrieb. In Anwesenheit von

Politik und Medien wurde am heutigen Freitag die erste Tankstelle der

Schweiz feierlich eröffnet. Der Detailhändler verfolgt die Vision,

seine Logistik bis 2030 fossilfrei zu gestalten.



Trotz Marktreife und Einsatz in den umliegenden europäischen

Ländern gibt es in der Schweiz noch keine

Flüssiggas-Tankstellen-Infrastruktur. Diesem Umstand steuert Lidl

Schweiz gemeinsam mit seinen Transportpartnern KMT, Krummen Kerzers

und Thurtrans entgegen. Mit der Einführung von Flüssiggas-LKWs und

dem Ausbau einer ersten Infrastruktur leistet Lidl Schweiz

Pionierarbeit und schlägt eine Brücke in die Zukunft.



Am heutigen Freitag wurde die erste

Flüssiggas-Tankstelleninfrastruktur in der Schweiz in Betrieb

genommen und so der Grundstein für eine nachhaltigere Logistik

gelegt. Die Partner Krummen Kerzers und Lidl Schweiz finanzieren die

benötigte Infrastruktur gemeinsam. Die Tankstellen werden von Krummen

Kerzers betrieben.



Eröffnung mit Biogas als Zeichen für die Zukunft



Als besonderes Highlight hat Lidl Schweiz die Tankstelle als

Demonstrationsprojekt mit fossilfreiem flüssigem Biogas (LBG)

eröffnet. Damit beweist Lidl Schweiz, dass es bereits heute technisch

und logistisch möglich ist, Transporte im Schwerlastverkehr

fossilfrei betreiben zu können.



Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit dem BFE und der Hochschule

Rapperswil



Bis fossilfreie Biogas-Transporte zu betriebswirtschaftlich

sinnvollen Kosten unterwegs sein können, steht uns noch ein weiter

Weg bevor. Aus diesem Grund hat Lidl Schweiz in Zusammenarbeit mit

dem Bundesamt für Energie ,der Hochschule Rapperswil und dem

Forschungsfond der Schweizerischen Gasindustrie ein Forschungsprojekt

ins Leben gerufen, um die Technik und den Bio-Treibstoff

wissenschaftlich fundiert zu analysieren. Für Forschungszwecke werden

in regelmässigen Abständen LBG-Lastwagen eingesetzt und gemeinsam mit

der Hochschule Rapperswil untersucht.



Bis LBG für einen ökonomischen Einsatz bereit ist, wird Lidl

Schweiz in Zusammenarbeit mit seinen Partnern die

Flüssiggas-LKW-Flotte mit LNG betreiben. Denn LNG ist ab sofort

einsatzbereit und bietet somit eine sinnvolle Brücke in eine

nachhaltigere Zukunft.



Georg Kröll, CEO von Lidl Schweiz zeigt sich äussert erfreut über

die Eröffnung der Tankstelle: «Die Eröffnung der ersten Schweizer

Flüssiggas-Tankstelle ist ein Meilenstein für die Nachhaltigkeit

unseres Unternehmens. Mit dieser nun erstmals in der Schweiz

vorhandenen Infrastruktur werden wir bis 2030 alle unseren Filialen

fossilfrei beliefern können.»



Die Umstellung auf Flüssiggas (LNG/LBG) bringt folgende Vorteile

ggü. Diesel:



- Minus 15% CO2 (Minus 20% bei HPDI Diesel Motoren)

- Minus 35% Stickoxide

- Minus 95% Feinstaub

- Minus 50% Lärm (bei Ottomotoren)

- Bis zu 1500km Reichweite



Vorteile LBG:



- Fossilfreies flüssiges Biogas, welches aus Abfällen hergestellt

wurde

- Minus 80% CO2 Ausstoss "Well to Wheel" ggü. Diesel

(konservative Rechnung)



