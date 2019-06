Eine Studie des Vermögensverwalters UBS verdeutlicht: Investoren messen dem Thema Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien immer mehr Bedeutung bei - weltweit!Das Thema Nachhaltigkeit wird heute in erster Linie mit dem Begriff ESG (Environment, Social, Governance) gelabelt, welcher drei nachhaltigkeitsbezogene Verantwortungsbereiche von Unternehmen beschreibt: Umweltschutz, nachhaltige Unternehmensführung und soziale Kennzahlen wie Arbeitsschutz und Unternehmenskultur. Für Investoren spielen die ESG-Kriterien eine zunehmende Rolle. Doch in welchem Ausmaß? Der Schweizer Vermögensverwalter USB Asset Management hat zusammen mit dem Magazin Responsible Investor eine Studie veröffentlicht (Do you or Don't you?), die eines ganz klar verdeutlicht: Das Bewusstsein für nachhaltige Geldanlagen ist bei Investoren tiefer verankert als es die öffentliche Wahrnehmung vermuten lässt. Sogar in den USA!

