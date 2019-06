Zürich (awp) - Der Flugzeug- und Flughafendienstleister Swissport hat eine zweite Lagerhalle am Flughafen Wien in Betrieb genommen. Damit steigt die Lagerfläche um 2'100 Quadratmeter auf 7'000 Quadratmeter, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.Das neue Lager hat direkten Zugang zur "airside" des Flughafens, wodurch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...