Ferrari steht für Schnelligkeit, Luxus und italienisches Design. Was haben heutige Ferraris mit den frühen Ikonen zu tun? Designexperte Paolo Tumminelli über den Mythos Ferrari und das Zusammenspiel von Wucht und Anmut.

WirtschaftsWoche: Herr Professor Tumminelli, der Titel "Red Dot Design Team of the Year" geht in diesem Jahr an das Ferrari Design Team.Paolo Tumminelli: Gratulation!

Gewiss, aber seien wir ehrlich: Denkt man bei Ferrari nicht weniger an zukunftsweisendes Design als an Scheichs, die im Düsseldorfer Interconti absteigen und auf der Königsallee ihre Runden drehen im knallgelben Ferrari, mit zu großer Sonnenbrille?Das ist ein Problem, das jede Luxusmarke trifft: Das Image der Nutzer, das auf die Marke abstrahlt. Früher, als man noch vom Jetset sprach, war Ferrari das Auto der "Happy few", der Hollywoodstars und Tycoons. Heute ist Ferrari eben auch das Auto der russischen Neureichen, der Scheichs, der Fußballprofis und Disko-Könige. Wenn man 2500 statt 500 Autos im Jahr verkauft, hat man es automatisch mit einer anderen, weniger exklusiven Kundschaft zu tun.

Zum Schaden der Marke?Nicht unbedingt. Der Umsatz von Ferrari hat sich in den vergangenen Jahren immerhin verzehnfacht. Der neue CEO von Ferrari Luis Cammilleri hat zuletzt angekündigt, einen Return of Invest von 38 Prozent anzustreben. Er will mit seinen Autos so viel Geld verdienen wie Hermès mit seinen Taschen. Die Entwicklung auf dem asiatischen Markt macht ihm Hoffnung: Die Hälfte der Kunden sind Frauen, die ihren Ferrari wie ein Schmuckstück zur Schau stellen.

Das Auto als Luxusaccessoire?Warum nicht? Das Automobilkonzept, für das die Marke Ferrari steht, hat sich ohnehin überlebt. Wozu, bitte schön, soll man noch einen Ferrari fahren? Im Stadtverkehr ist man mit so einem Auto nicht schneller unterwegs als mit einem Fiat 500. Und für den Einkauf im Supermarkt taugt es auch nicht. Nein, der Ferrari gehört heute eher auf eine private Rennstrecke oder, noch besser, in den Park der Villa D'Este, in Nachbarschaft der wunderbaren Oldtimer des Concours d'Elegance.Ein schönes, superteures Spielzeug für Superreiche?Ja, das sieht man ganz deutlich am neuen Monza SP1. Man zahlt 1,6 Millionen Euro, für einen Einsitzer wohlgemerkt, der in zwei Sekunden auf 100 Km/h und in 7 Sekunden auf 200 Km/H beschleunigt. Worin besteht der Sinn eines solchen Autos? Darin, dass sich der Fahrer ein bisschen fühlt wie Niki Lauda oder Michael Schumacher. Dass er sich einreiht in die fabelhafte Heldengeschichte von Ferrari und darüber ein Stückchen Unsterblichkeit gewinnt, vielleicht zum letzten Mal, "now or never", in einem historischen Moment, da die Zeit des Automobils, wie wir es kennen, zu Ende zu gehen scheint.

Hat diese Attraktivität mit dem superlativischen Ehrgeiz der Marke zu tun, immer die schnellsten, stärksten, schönsten Rennsportwagen zu bauen?Ich glaube, dieser spezielle Thrill erklärt sich aus der 70-jährigen Firmenhistorie. Die ersten Ferraris, die 20 Jahre lang den Mythos der Marke begründeten und heute auch am höchsten gehandelt werden, wurden ausschließlich für Rennen gebaut. Es waren in ihrer Unvernünftigkeit total vernünftige, auf die sportliche Leistung hin gezüchtete Autos. Raketen auf Rädern, die an Privatleute verkauft wurden, die am Wochenende damit Rennen bestritten.

Die Ära des Gentleman-Driving.Richtig. Wozu eine ordentliche Prise Gefährlichkeit gehörte. Enzo Ferrari, der Begründer der Marke, war ein Rennsportmensch durch und durch. Er hat das Automobil immer als rasendes Objekt betrachtet. Und daraus ein Geschäftsmodell gemacht, das er mit großer Klugheit vorantrieb. Ferrari lebte jahrelang von dem Credo "race on sunday, sell on monday." Die Hegemonie der Marke im Rennsport war unangefochten - bis Porsche und Ford ihrerseits Rennprogramme lancierten und Ferrari vom Thron stießen. Die späten Sechziger sind Krisenjahre für Ferrari, im Rennsport und im Design.

Was zeichnet das Ferrari-Design über 70 Jahre aus?Eine Ambivalenz, wie wir sie von keiner anderen Marke kennen: Auf der einen Seite der Brutalismus des Rennwagens, der durch seine schiere Größe beeindruckt, durch die riesigen Räder und gewaltigen Lufteinlässe, auf der anderen Seite die Subtilität in der Durchführung ...

