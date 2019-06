Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Freude am gestrigen Abend war groß: Bei der Leserwahl der Zeitschrift video wurde Panasonic in der Kategorie "Bild" als "Brand of the Year" ausgezeichnet. Auch in weiteren Kategorien konnte das Unternehmen die Konkurrenz hinter sich lassen. So wurden unter anderem der Panasonic TX-65FZW954 als bester OLED TV im High-End-Segment und der Panasonic DP-UB9004 als bester UHD Blu-ray Player prämiert. Darüber hinaus landete das Partnerunternehmen HD+ bei der Wahl zum besten HD-Sat-Anbieter auf Platz 1.



Michael Langbehn, Head of PR, Media und Sponsoring bei Panasonic Deutschland, zeigt sich vom Erfolg bei den video-Lesern begeistert: "Das Ergebnis des Abends macht uns sehr stolz. Wir freuen uns, dass unser hoher technologischer Anspruch und unser Ansporn, hoch innovative Produkte in Referenzqualität auf den Markt zu bringen, von unseren Kunden durch die Wahl zur besten Marke in der Kategorie 'Video' honoriert wurde. Wir werden uns natürlich nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern diesen Weg konsequent ausbauen."



OTS: Panasonic Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/14151 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_14151.rss2



Pressekontakt: Michael Langbehn Tel.: 040 / 8549-0 E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.com