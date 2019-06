Überlingen / Frankfurt am Main (ots) - Die Innovationsführer des deutschen Mittelstands stehen fest: Zum 26. Mal werden Unternehmen mit dem TOP 100-Siegel geehrt, die ein vorbildliches Innovationsmanagement und überdurchschnittliche Innovationserfolge aufweisen. Die unabhängige Auswahl der TOP 100 erfolgte durch den Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke auf Basis einer wissenschaftlichen Systematik. Als Mentor des Wettbewerbs zeichnet der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar die Firmen am 28. Juni ab 18.30 Uhr in der Frankfurter Jahrhunderthalle aus.



398 Unternehmen bewarben sich in der aktuellen Runde für eine TOP 100-Auszeichnung. Die von Prof. Dr. Nikolaus Franke als wissenschaftlichem Leiter entwickelte Systematik räumte dabei produzierenden und dienstleistenden Unternehmen dieselben Chancen ein und berücksichtigte auch die jeweiligen Unternehmensgrößen. Franke und sein Team prüften rund 120 Parameter (siehe Erläuterung der Kriterien unter www.top100.de/pruefkriterien). In den drei Größenklassen erreichten insgesamt 262 Unternehmen (maximal 100 pro Größenklasse) die Auszeichnung.



"Innovation bedeutet Unruhe. Die TOP 100-Unternehmen schaffen laufend neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Geschäftsmodelle und neue Prozesse. Wer Innovationsführer sein will, muss das Unternehmen als Ganzes konsequent auf das Innovationsziel ausrichten", kommentiert Franke das Ergebnis.



Ranga Yogeshwar, der seit 2011 den Wettbewerb als Mentor begleitet, fasst die Qualitäten der TOP 100 wie folgt zusammen: "Offenheit für Neues, das Tolerieren von Fehlern, das beständige Bestreben, Dinge neu und anders zu machen - das sind die Merkmale einer guten Innovationskultur. Einer Kultur, wie sie in den mittelständischen Firmen gelebt wird, die wir mit TOP 100 auszeichnen. Es sind herausragende Mittelständler, deren Innovationsgeist Teil ihrer DNA geworden ist. Es sind weitsichtige und zupackende Entrepreneure, bei denen Innovation tagtäglich an erster Stelle steht."



Wie sehr Innovationskraft zum Unternehmenserfolg beiträgt, zeigt eine Auswertung wichtiger Kennzahlen der TOP 100: Für den Zeitraum 2018 bis 2020 planen die Unternehmen die Schaffung von rund 18.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Das entspricht einem Mitarbeiterwachstum um 19 Prozent. Ihr Umsatzwachstum lag zuletzt durchschnittlich 24 Prozentpunkte über dem Branchenwert. Dabei erzielten sie im Mittel 36,4 Prozent ihres Umsatzes mit Marktneuheiten oder innovativen Verbesserungen und erhielten allein in den vergangenen drei Jahren knapp 2.700 nationale und internationale Patente. 65 Prozent der Unternehmen sind familiengeführte Betriebe.



Die drei Besten jeder Größenklasse kamen in eine zusätzliche Auswahlrunde für die Wahl zum jeweiligen "Innovator des Jahres", dem Erstplatzierten, durch die TOP 100-Jury (www.top100.de/jury). Folgende Unternehmen schafften es aufs Podium:



Größenklasse der Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern:



1) Ingpuls GmbH, 44894 Bochum 2) Lock Your World GmbH & Co. KG, 63619 Bad Orb 3) cognesys gmbh, 52062 Aachen



Größenklasse der Unternehmen mit 51 bis 200 Mitarbeitern:



1) itemis AG, 44536 Lünen 2) Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe, 26135 Oldenburg 3) HYVE AG, 80799 München



Größenklasse der Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern:



1) Hagedorn Unternehmensgruppe, 33334 Gütersloh 2) va-Q-tec AG, 97080 Würzburg 3) SBS-Feintechnik GmbH & Co. KG, 78136 Schonach



Porträts aller ausgezeichneten TOP 100-Unternehmen finden sich auf www.top100.de.



TOP 100: der Wettbewerb



Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien und arbeitete als Gastforscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Mit 24 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittel-standsverband BVMW. Als Medienpartner begleiten das manager magazin, impulse und W&V den Unternehmensvergleich. Mehr Infos unter www.top100.de.



OTS: compamedia newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32024 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32024.rss2



Pressekontakt: Sven Kamerar Leiter Unternehmenskommunikation TOP 100 / compamedia GmbH Nußdorfer Straße 4 88662 Überlingen Telefon: 07551 94986-33 presse@compamedia.de www.top100.de