Duravant, führender Hersteller von technischen Anlagen, erweitert sein globales Angebot mit der Übernahme von Motion06, einem österreichischen Hersteller von Spezial-Fördermodulen

Duravant LLC ("Duravant"), ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Anlagen und Automatisierungslösungen für den Lebensmittelverarbeitungs-, Verpackungs- und Materialförderungssektor, hat den Abschluss der Übernahme der Motion06 Gmbh ("Motion06"), eines führenden Herstellers von Maschinen und Komponenten für Fördersysteme, bekannt gegeben. Der Übernahmevertrag wurde erstmalig am 15. Mai bekannt gegeben, und Duravant schloss die Übernahme am heutigen Tag ab.

Motion06 mit Hauptsitz in der österreichischen Gemeinde Lengau ist auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Hochleistungs-Gurtfördertechnik spezialisiert und bietet eine hervorragende Gurtförderkurve für E-Commerce, Paketverteilzentren, Gepäckförderanlagen auf Flughäfen und andere industrielle Anwendungen. Das 2006 gegründete Unternehmen hat Fördermodule und -komponenten an mehr als 65 Flughäfen weltweit im Einsatz und bietet Förderlösungen für E-Commerce-, Paket- und Versandriesen auf der ganzen Welt.

Mit Standorten und Joint Ventures in Österreich, Singapur und China erweitert Motion06 die Präsenz von Duravant in Europa und Asien.

Mike Kachmer, President und CEO von Duravant, sagte: "Das Duravant-Team ist stolz, Motion06 in seiner Familie an Betriebsgesellschaften begrüßen zu können. Wenn man unser bestehendes Portfolio betrachtet, werden zahlreiche Synergien mit Motion06 deutlich. Wir können es kaum abwarten, die Wachstumschancen zu nutzen, die diese neue Beziehung bietet."

Die Transaktion bringt zwei weltweit führende Anlagenbauer mit sich gegenseitig ergänzenden Produkten, Anwendungen und Konnektivitätslösungen zusammen. Die kombinierte Fachkompetenz der Unternehmen im Bereich von Automatisierungslösungen, ihr Engagement für Innovationen sowie ihre langjährigen Branchenbeziehungen erweitern ihre Fähigkeit zur Lieferung von Materialflusslösungen, die den Kunden weltweit mehr Produktivität, Effizienz und Rentabilität bieten.

Über Duravant

Duravant mit Hauptsitz in Downers Grove (IL, USA) ist ein globales Automatisierungs- und Anlagenbauunternehmen mit Produktions-, Vertriebs- und Servicestandorten in Nordamerika, Europa und Asien. Durch sein Portfolio an Betriebsgesellschaften liefert Duravant zuverlässige End-to-End-Prozesslösungen für Kunden und Partner durch technische Fachkompetenz und Integrationswissen, Projektmanagement und hervorragende betriebliche Leistungen. Mit weltweiten Vertriebs- und Servicenetzen unterstützen sie alle Märkte, die sie in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Verpackung und Materialhandhabung unmittelbar und lebenslang im Aftermarket bedienen. Die marktführenden Marken von Duravant stehen für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Weitere Informationen finden Sie auf www.duravant.com.

Über Motion06

Motion06 mit Hauptsitz im österreichischen Lengau ist der führende Hersteller von Fördermodulen und Materialumschlagsanlagen für E-Commerce und Flughäfen und ist mit seinen Produkten an über 65 Flughäfen weltweit vertreten. Mit einer weltweiten industriellen Präsenz und einem aktiven Kundenstamm in über 42 Ländern bedient Motion06 Systemintegratoren auf der ganzen Welt. Kunden verlassen sich auf die zuverlässig produktiven maßgeschneiderten Lösungen von Motion06, gepaart mit kompetenter Beratung und Unterstützung während des gesamten Projektlebenszyklus, was zu langfristigen Partnerschaften und maximaler Produktivität führt. Weitere Informationen finden Sie unter www.motion06.at.

