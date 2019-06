Köln (ots) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet fordert ein Ende der Spekulationen in Union und SPD über ein Aus der großen Koalition in Berlin: "Die Menschen erwarten, dass Regierungen ihre Arbeit machen und nicht leichtfertig aus parteitaktischen Gründen über das Ende von Koalitionen spekulieren", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner-Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). "Ich gehe davon aus, dass sich auch die SPD angesichts der anstehenden, wichtigen Aufgaben ihrer Verantwortung bewusst ist", fügte Laschet hinzu.



