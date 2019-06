Takedas Gründungsaufgabe, Patienten zu dienen, wo immer sie sich auch befinden, ist der Motor für seine Verpflichtung, sich in Partnerschaft mit der globalen Gemeinschaft verstärkt für die Prävention von Krankheiten, den Aufbau von Kapazitäten und den Zugang zur Gesundheitsversorgung in Entwicklungs- und Schwellenländern einzusetzen.

Im Rahmen des jährlichen Globalen CSR-Programms stimmten rund 20.000 Mitarbeiter weltweit ab und wählten die Initiative City Cancer Challenge, Drugs for Neglected Diseases (DNDi), SeriousFun Children's Network, UNICEF und die UN-Stiftung als Partner für 2019.

Mit diesen Programmen leistete Takeda über sein einzigartiges Globales CSR-Programm einen Beitrag von insgesamt 10,5 Milliarden Yen für insgesamt 14 Programme seit seinem Start 2016.

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") gab heute die Aufnahme von fünf Partnern in sein Globales CSR-Programm für 2019 bekannt, das durch Krankheitsprävention und Kapazitätsaufbau in Entwicklungs- und Schwellenländern zur langfristigen Gesundheit der Menschen beiträgt. Rund 20.000 Mitarbeiter weltweit stimmten ab und wählten fünf neue, groß angelegte Programme aus, die von der City Cancer Challenge, der Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi), dem SeriousFun Children's Network, UNICEF und der UN Foundation durchgeführt werden. Alle fünf Programme werden von den oben genannten Organisationen in Partnerschaft mit Takeda gestartet. In diesem Jahr hat Takeda sein Engagement auf 4,6 Milliarden Yen erhöht, um den Wandel bei der Bewältigung einiger der größten globalen Herausforderungen zu beschleunigen.

Das Globale CSR-Programm von Takeda, sein Flaggschiff unter den CSR-Aktivitäten, geht mehrjährige Verpflichtungen in Partnerschaft mit wichtigen globalen Interessengruppen ein. Das Programm basiert auf Patientenorientierung und dem Engagement des Unternehmens für die Prävention von Krankheiten und der Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung, die das Leben der Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern verändert. Seit ihrem Start im Jahr 2016 haben die Partnerschaften des Globalen CSR-Programms greifbare Ergebnisse erbracht und tragen wesentlich zu den globalen Bemühungen zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele bei (Sustainable Development Goals, SDGs).* Die Ergebnisse reichen von der Erweiterung des Zugangs der Patienten zu qualitativ hochwertiger Diagnose und Behandlung, einschließlich Immunisierung, in den Ländern, in denen sich die Krankheit entwickelt hat, über die Ausbildung von Gesundheitspersonal bis hin zur Stärkung der Gesundheitssysteme weltweit.

"Wir freuen uns darauf, dazu beizutragen, mehr Leben zum Besseren zu verändern und arbeiten eng mit diesen kreativen, einflussreichen Organisationen zusammen, um den Fortschritt in Richtung der SDGs zu beschleunigen", so Haruhiko Hirate, Leiter für Konzernkommunikation und öffentliche Angelegenheiten. "Wir wissen, dass langfristige Verpflichtungen wichtig sind, und haben derzeit neun Programme in Betrieb, die zwischen drei und zehn Jahren laufen. Jedes Programm wird von Mitarbeitern in den 80 Ländern, in denen wir tätig sind, sorgfältig ausgewählt. Es bedeutet uns allen sehr viel, dass Takeda zur Gesundheit der Menschen in Gemeinschaften auf der ganzen Welt beiträgt."

Als Pharmaunternehmen, das sich der Verbesserung von Menschenleben verschrieben hat, strebt Takeda durch führende Innovationen in der Medizin nach mehr Gesundheit und einer helleren Zukunft für die Menschen weltweit. Seine Vision ist eine Welt mit einer für alle zugänglichen Gesundheitsversorgung, in der Präventionsmaßnahmen exponentiell vorangetrieben und Milliarden von Krankheiten befreit werden. Takeda ist bestrebt, die SDGs gemeinsam mit der globalen Gemeinschaft zu erreichen.

Zusätzlich zu den folgenden 14 Programmen unterstützt Takeda ebenfalls öffentlich-private Partnerschaften, die darauf abzielen, die Gesundheit zusammen mit der japanischen Regierung weltweit zu verbessern, wie z. B. den Gobalen Fonds für die Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria, den Globalen Fonds für innovative Technologie im Gesundheitswesen (Global Health Innovative Technology Fund, GHIT) und die Koalition für Innovationen bei der Vorbereitung für Epidemien (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI).

Programmübersicht und Partnerorganisationen im Geschäftsjahr 2019

Partner Programmbeschreibung Bereich Zeitraum Budget (Yen) 1 SeriousFun Children's Network Das Leben von schwerkranken Kindern und ihren Familien verändern Vereinigte Staaten, Europa, Afrika, Asien und Karibik 5 Jahre 1 Milliarde 2 DNDi Globales Zugangsprogramm für die am meisten vernachlässigten Patienten 16 Länder in Afrika, Asien und Südamerika 5 Jahre 1 Milliarde 3 City Cancer Challenge City Health Financing Lab Global 5 Jahre 1 Milliarde 4 UN Foundation Impfung und universelle Gesundheitsversorgung Subsahara-Afrika* 5 Jahre 550 Millionen 5 UNICEF Investitionen in Innovation und Spitzentechnologie Global 5 Jahre 1 Milliarde

Die folgenden neun Programme, die von Takeda-Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2016, 2017 und 2018 ausgewählt wurden, machen gute Fortschritte.

Programmübersicht und Partnerorganisationen im Geschäftsjahr 2018

Partner Programmbeschreibung Bereich Zeitraum Budget (Yen) 1 Last Mile Health Ein Gesundheitshelfer für alle, überall und jederzeit Global 3 Jahre 400 Millionen 2 Seed Global Health Ausbildung von 5.000 Gesundheitsfachkräften in Afrika südlich der Sahara Subsahara-Afrika* 5 Jahre 500 Millionen 3 UNICEF Stärkung des Gesundheitssystems in Afrika südlich der Sahara Angola, Guinea und Togo 5 Jahre 500 Millionen

Programmskizzen und Partnerorganisationen im GJ 2017

Partner Programmbeschreibung Bereich Zeitraum Budget (Yen) 1 UNICEF "The First 1000 Days": Gesundheits- und Ernährungsprogramm Benin, Madagaskar und Ruanda 5 Jahre 1 Milliarde 2 Plan International Ganzheitliches Unterstützungsprogramm für Flüchtlinge aus dem Südsudan und Syrien Ägypten, Jordanien, Libanon, Südsudan, Sudan, Uganda und Äthiopien 5 Jahre 1 Milliarde 3 JOICFP Schutz des Lebens von Schwangeren in Afrika Ghana, Tansania, Kenia und Sambia 5 Jahre 750 Millionen

Programmübersichten und Partnerorganisationen im GJ 2016

Partner Programmbeschreibung Bereich Zeitraum Budget (Yen) 1 UN Foundation Globale Impfung gegen Masern für Kinder Rund 40 Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika 10 Jahre 1 Milliarde 2 World Vision Schulung von Gesundheitsfachkräften der Gemeinden für die Gesundheit von Müttern und Kindern Indien, Bangladesch, Nepal und Afghanistan 5 Jahre 500 Millionen 3 Save the Children Gesundheit von Müttern und Neugeborenen bei ethnischen Minderheiten Myanmar, Vietnam und Laos 5 Jahre 250 Millionen

nachhaltige Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs): Am 25. September 2015 verabschiedeten die Vereinten Nationen im Rahmen der Agenda für nachhaltige Entwicklung 2030 eine Reihe von 17 Zielen, darunter 169 Vorgaben für nachhaltige Entwicklung.

Partnerorganisationen und Programmbeschreibungen

1. SeriousFun Children's Network: Das Leben von Kindern mit schwerer Krankheit und ihren Familien

verändern Überblick: Dieses Programm zielt darauf ab, neue und innovative Programme für das globale Netzwerk von spezialisierten medizinischen Lagern und Programmen zu entwickeln und zu erweitern, die Kindern mit schweren Krankheiten und ihren Familien lebensverändernde Erfahrungen ermöglichen; Forschungs- und Evaluierungsbemühungen durchzuführen, um die Auswirkungen des Lagers auf das Leben von Kindern und Familien zu verfolgen und Programme weiter zu verbessern, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden; und medizinische Kapazitäten im gesamten Netzwerk aufzubauen.

- Regionen: Vereinigte Staaten, Europa, Afrika, Asien und die Karibik

- Zeitraum: 5 Jahre

- Budget: 1 Milliarde Yen

2. DNDi: Globales Zugangsprogramm für die am meisten vernachlässigten Patienten

- Überblick: Dieses Programm zielt darauf ab, den Zugang vernachlässigter Patienten zu qualitativ hochwertiger Diagnose und Behandlung in Ländern mit Krankheitserregern, auch in peripheren Gebieten, zu erweitern und so das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern und gleichzeitig Leben zu retten. DNDirichtet sich an fünf vernachlässigte tropische Krankheiten (Neglected Tropical Diseases, NTDs): Schlafkrankheit, Chagas-Krankheit, Leishmaniose, Onchozerkose und Myzetom, die durch erhebliche Morbidität und/oder Mortalität gekennzeichnet sind und aufgrund der derzeit begrenzten Verfügbarkeit und Zugänglichkeit einer wirksamen Diagnose und Behandlung priorisiert wurden:

- Regionen: 16 Länder in Afrika, Asien und Südamerika

- Zeitraum: 5 Jahre

- Budget: 1 Milliarde Yen

3. City Cancer Challenge: City Health Financing Lab

- Überblick: Der partizipative, integrative Ansatz von City Cancer Challenge bringt Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft und Regierungen zusammen, um die Qualität der Krebsbetreuung und -behandlung zu verbessern und die Gesundheitssysteme zu stärken. Durch die Unterstützung von 10 Städten bei der Entwicklung, Planung und Umsetzung nachhaltiger Krebslösungen wird City Cancer Challenge bis 2023 rund 80 Millionen Menschen erreichen

- Regionen: Global

- Zeitraum: 5 Jahre

- Budget: 1 Milliarde Yen

4. UN Foundation: Impfung und universelle Gesundheitsversorgung

- Überblick: Die Partnerschaft zwischen Takeda und Shot@Life zielt darauf ab, die Gesundheitssysteme in Afrika südlich der Sahara durch eine verbesserte Krankheitsüberwachung und Datenverwertung zu stärken, die eine effektive Immunisierungsplanung und -reaktion ermöglicht. Stärkere Impfprogramme werden mehr Kinder erreichen, die medizinische Grundversorgung stärken und diese Länder näher an die allgemeine Gesundheitsversorgung heranführen

- Regionen: Subsahara-Afrika

- Zeitraum: 5 Jahre

- Budget: 550 Millionen Yen

5. UNICEF: Investitionen in Innovation und Spitzentechnologie

- Überblick: Dieses Programm wird in 25 im Gesundheitsbereich und Drohnen-Start-ups investieren, um innovative Lösungen für Kinder zu entwickeln, durchzuführen und zu skalieren, sowie epidemiologische Modellierung auf der Grundlage künstlicher Intelligenz zu skalieren, um Ausbrüche von Infektionskrankheiten in drei Ländern vorherzusagen und zu verhindern:

- Regionen: Global

- Zeitraum: 5 Jahre

- Budget: 1 Milliarde Yen

Über das SeriousFun Children's Network

SeriousFun Children's Network ist eine globale Gemeinschaft von 30 Lagern und Programmen, die Kindern mit schweren Krankheiten und ihren Familien helfen, immer kostenlos. Das Netzwerk ist führend im Bereich medizinische Speziallager und bietet mehr als eine Million lebensverändernde Erfahrungen für Kinder und Familien aus mehr als 50 Ländern. Jedes Mitgliedscamp ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die auf private Mittel angewiesen ist, um allen Kindern ohne Kosten für ihre Familien zu dienen. Weitere Informationen zu SeriousFun finden Sie unter www.seriousfunnetwork.org.

Über DNDi

Als gemeinnützige Forschungs- und Entwicklungsorganisation arbeitet DNDi daran, neue Behandlungsmethoden für vernachlässigte Krankheiten wie Leishmaniose, Filarieninfektionen, afrikanische Schlafkrankheit beim Menschen, Chagas-Krankheit und Myzetom sowie für vernachlässigte Patienten, einschließlich pädiatrischer HIV-Patienten und Menschen, die mit Hepatitis-C-Virus leben und aufgrund hoher Kosten keinen Zugang zur Behandlung haben, anzubieten. DNDi hat bisher acht neue Behandlungsmethoden entwickelt, darunter neue Medikamentenkombinationen für die viszerale Leishmaniose, zwei Fixdosis-Antimalariamittel und DNDis erste erfolgreich entwickelte neue chemische Substanz, Fexinidazol, die 2018 zur Behandlung beider Phasen der Schlafkrankheit zugelassen wurde. www.dndi.org

Über City Cancer Challenge

Die Mission von City Cancer Challenge ist es, eine globale Gemeinschaft von Städten und Partnern zu schaffen, die gemeinsam Krebslösungen entwickeln, planen und implementieren, um Leben zu retten. Unser Ziel ist es, den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Krebsbehandlung in Ländern auf der ganzen Welt zu verbessern, indem wir die Art und Weise verändern, wie Interessengruppen auf städtischer, regionaler und nationaler Ebene gemeinsam lokale Krebslösungen entwerfen, planen und umsetzen. Der Ansatz basiert auf dem Grundprinzip, dass Städte die Wirkung auf nationaler Ebene steigern können, indem sie datengesteuerte Lösungen mit Unterstützung eines Netzwerks von globalen, regionalen und lokalen Partnern entwickeln, die ein Verständnis des einzigartigen lokalen Kontexts widerspiegeln. https://citycancerchallenge.org/

Über die UN Foundation

In unserer vernetzten Welt beruht unsere gemeinsame Zukunft auf unserer Fähigkeit, zusammen für ein gemeinsames Ziel zu handeln. Die Vereinten Nationen wurden gegründet, um die Bande der internationalen Zusammenarbeit um gemeinsame Interessen und Werte zu stärken. Es ist der einzige Ort, an dem sich alle Länder und Bürger zu gemeinsamen Aktionen zusammenschließen können, um unsere größten Herausforderungen anzugehen und eine bessere Welt für alle zu schaffen. Die UN Foundation unterstützt die Fähigkeit der Vereinten Nationen, diese Herausforderungen anzunehmen und Chancen zum Wohle der gesamten Menschheit zu nutzen. Während wir tiefer in das 21. Jahrhundert vordringen, ist diese Aufgabe dringender denn je. Wir arbeiten durch den Aufbau von Gemeinschaften und die Gründung von Initiativen zur Unterstützung der UNO und ihrer vorrangigen Themen, einschließlich der Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs). https://shotatlife.org/

Über UNICEF

UNICEF arbeitet an einigen der schwierigsten Orte der Welt, um die am stärksten benachteiligten Kinder der Welt zu erreichen. In mehr als 190 Ländern arbeiten wir für jedes Kind, an jedem Ort, um eine bessere Welt für alle aufzubauen.

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502/NYSE:TAK) ist ein weltweit agierender, wertebasierter, führender Konzern mit Schwerpunkt Forschung im biopharmazeutischen Bereich mit Hauptsitz in Japan. Er sieht seinen Auftrag darin, Patienten eine bessere Gesundheit und eine positivere Zukunft zu ermöglichen, indem er aus wissenschaftlicher Forschung hoch innovative Medikamente gewinnt. Die Anstrengungen von Takeda im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren sich auf vier Therapiegebiete: Onkologie, Gastroenterologie (GI), seltene Krankheiten und Neurowissenschaften. Wir investieren auch gezielt Teile unseres Forschungsbudgets in Therapien mit Plasmaderivaten und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung hoch innovativer Medikamente, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen effizient zu verbessern. Dazu eröffnen wir neue Behandlungsoptionen und nützen unseren verbesserten, synergiebetonten Forschungsbereich und unsere gemeinsamen Fähigkeiten zur Schaffung einer robusten, auf unterschiedlichen Modalitäten basierenden Pipeline. Unsere Mitarbeiter setzen sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in etwa 80 Ländern und Regionen mit unseren Partnern im Gesundheitswesen zusammen.

Bitte besuchen Sie für weitere Informationen https://www.takeda.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

