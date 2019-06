Gute Woche für Andritz: Der Anlagenbauer gab diese Woche gleich den Abschluss von drei neuen Großverträgen bekannt. Neben einem langfristigen Wartungs- und Servicevertrag für Arauco in Chile, vier Pumpen für ein Wasserinfrastrukturprojekt in China konnte auch ein Werksumbau von Stora Enso in Finnland gesichert werdern. Konkret erhielt Andritz die Aufträge zur Lieferung von Produktionstechnologien und Schlüsselausrüstungen für den Umbau der Faserlinie und der Zellstofftrocknungsanlage sowie zur Modernisierung der Stoffaufbereitung im Werk Oulu, Finnland.Die Inbetriebnahme ist für das 4. Quartal 2020 geplant.

