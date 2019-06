Die USA haben nach chinesischen Angaben zugesagt, keine neuen Strafzölle auf Importe aus China zu erheben. Das berichtete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag. Zuvor hatten sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zur Beilegung des Handelskrieges geeinigt. Ihr Treffen fand am Rande des Gipfels der großen Industrienationen (G20) in Osaka in Japan statt.

Der US-Präsident hatte vor dem Treffen angedroht, die schon für die Hälfte der Importe aus China geltenden Sonderabgaben auch auf den Rest der China-Einfuhren im Wert von rund 300 Milliarden US-Dollar auszuweiten, falls er kein Entgegenkommen sieht./lw/DP/zb

