Das erste Börsen-Halbjahr ist vorüber. Für die meisten deutschen Aktien war es ein sehr gutes Halbjahr. Am Freitag legten viele Aktienkurse nochmals zu. Der Dax +1,04% schloss mit einem Tagesplus von einem Prozent bei 12.398 Punkten. Auf Wochensicht liegt das Plus zwar nur bei 0,5 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt der Gewinn jedoch bei mehr als 17 Prozent.Der MDax +1,10%, in dem die Aktien mittelgroßer ...

