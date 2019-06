Im Rennen um den Topjob in der EU-Kommission kommt es auf den letzten Metern zu einer Überraschung: Das Spitzenkandidatenprinzip ist zurück. Manfred Weber hat allerdings keine Aussicht mehr auf den begehrten Posten.

Vor einer Woche war das Prinzip Spitzenkandidat tot. Nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Deutschen Manfred Weber aus dem Rennen um die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker geworfen hatte, pochte Bundeskanzlerin Angela Merkel darauf, dass auch die beiden anderen Spitzenkandidaten, der Sozialdemokrat Frans Timmermans und die Liberale Margrethe Vestager, nicht zum Zuge kommen.

Doch vor dem EU-Sondergipfel zu Personalfragen am Sonntag hat sich die Situation radikal gewandelt. Nachdem das Europäische Parlament Druck ausgeübt hat, sind die beiden Kandidaten mit den besten Chancen der Niederländer und die Dänin. Manfred Weber dagegen kann sich keine Hoffnungen machen. Macron hatte zu verstehen gegeben, dass er ihn für unqualifiziert hält. Nun sieht es so aus, als könne Manfred Weber Präsident des Europäischen Parlaments werden. Eine Position mit wenig Macht und von der ihm Kanzlerin Merkel ausdrücklich abgeraten hat. Aber Weber will sein Gesicht wahren.

Warum hat sich die Konstellation so stark verändert?Timmermans ist es offenbar gelungen, im Europäischen Parlament eine Mehrheit für sich zu organisieren. Genau das hat Weber, der immerhin die stärkste Fraktion anführt, nicht geschafft. Zudem bekannte sich der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez zum Spitzenkandidatenprinzip. Sánchez kommt im Poker eine Schlüsselrolle zu, weil eine Vertraute von ihm die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament führt. Der spanische Premier versteht sich zudem gut mit Merkel.

Indem Weber im Parlament keine Mehrheit gebildet hat, bewies er, dass er nicht der gewiefte Machtpolitiker ist, den die EU-Kommission an ihrer Spitze braucht. Macrons ...

