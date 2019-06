Olaf Scholz will bis 2021 eine Finanztransaktionssteuer einführen. Um das Vorhaben so rasch umzusetzen, orientiert sich der Finanzminister am französischen Modell - und damit am falschen Vorbild.

Olaf Scholz flippte geradezu aus vor Freude, jedenfalls für seine Verhältnisse: "Schönes Geburtstagsgeschenk", twitterte der SPD-Finanzminister am 14. Juni. "Noch in diesem Jahr kommt die Grundlage für die Erhebung der Finanztransaktionssteuer ab 2021."

Die, nun ja, Freude des Ministers könnte von kurzer Dauer sein. Das Jahr hat nur noch sechs Monate. Und weit entfernt ist 2021 auch nicht mehr. Die inzwischen recht lange Geschichte der Finanztransaktionssteuer (FTT) zeigt jedoch, dass es bei dem Projekt nur Minifortschritte gibt. Wenn überhaupt.

Von der einstmals guten Idee ist nicht viel übrig geblieben. Als nach der Weltfinanzkrise 2008/09 das EU-Projekt einer Sondersteuer entstand, die sämtliche Transaktionen von Aktien- bis Derivategeschäften mit einer Abgabe belegt, ging es darum, die Zocker zu bändigen. Dagegen hatte fast niemand etwas, nicht einmal die Zocker.

Doch im Laufe der Jahre verlor die Politik das ursprüngliche Ziel aus den Augen. Je weiter die Krise in die Vergangenheit rückte, umso geringer der Elan in Sachen FTT.

Wird es diesmal anders? Ja, aber nicht unbedingt besser. Vor einem Jahr meldete Scholz nämlich schon einmal einen Durchbruch. Und der war nur möglich, weil er zu Zugeständnissen bereit war: Er machte sich das französische Modell einer reinen Aktienbesteuerung zu eigen - Derivate bleiben außen vor. Das macht die Steuer simpler, aber nicht gerechter.

Das ...

