Bei der Besetzung der wichtigsten EU-Posten zeichnet sich aus Sicht des Grünen-Europapolitikers Reinhard Bütikofer eine gute Lösung ab. "Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass Frans Timmermans Kommissionspräsident wird und Manfred Weber Parlamentspräsident, ist das aus meiner Perspektive eine gute Lösung", sagte der Chef der Europäischen Grünen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntag/Montag).

Der CSU-Politiker Weber war bei der Europawahl Spitzenkandidat für die Europäische Volkspartei, Timmermans für die Sozialdemokraten. Obwohl die EVP im Europaparlament mit rund 24 Prozent der Mandate stärkste Kraft wurde und Weber Anspruch auf den Posten des Kommissionspräsidenten erhebt, gilt dies als nicht durchsetzbar. Die Sozialdemokraten wurden mit Timmermans zweitstärkste Kraft, nun wird der Niederländer als möglicher Kommissionschef gehandelt.

Bütikofer begrüßte dies. "Damit wird das Spitzenkandidatenmodell bekräftigt, das von verschiedenen Seiten so heftig in Frage gestellt worden war", sagte der Grünen-Politiker.

Die Entscheidung über das Personalpaket soll bei einem EU-Sondergipfel in Brüssel an diesem Sonntagabend fallen. Diplomaten und Parteivertreter sagten am Samstag, es sei noch zu früh anzunehmen, dass es bereits eine Lösung gebe. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte aber mit anderen EU-Staats- und Regierungschefs am Rande des G20-Gipfels in Osaka beraten und danach gesagt, Weber und Timmermans würden Teil der Lösung sein./vsr/DP/zb

AXC0051 2019-06-29/13:00