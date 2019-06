Das Medizintechnikgeschäft der Siemens AG wurde 2015 in eine rechtlich eigenständige GmbH ausgegliedert und 2018 an die Börse gebracht. Der Name Healthineers ist ein Neologismus aus den englischen Begriffen "healthcare", "engineer" und "pioneer". Die neu gegründete Aktiengesellschaft, die unabhängig vom Mutterkonzern agiert, hat sich zum Ziel gesetzt, der weltweit führende Entwickler von medizintechnischen Geräten zu werden. Siemens ist mit 85% an den Healthineers beteiligt und möchte auch langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...