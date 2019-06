Belimo hat 2018 mit Rekordergebnissen abgeschlossen. Der Umsatz kletterte um 10,8%, währungsbereinigt um 9,6%. Alle Regionen trugen zu dem Anstieg bei. Am Stärksten war der Umsatzfortschritt in der Region Asien-Pazifik mit einem Plus von 13,8%; China wuchs sogar um 24%. Trotz der anhaltend hohen Forschungsaufwendungen von 47,2 Mio SFr konnte eine EBITMarge von 17,1% erwirtschaftet werden (Vorjahr: 16%). Entsprechend überproportional erhöhte sich das operative Ergebnis um 18,6%. Der Gewinnanstieg ...

