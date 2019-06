Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) setzt weiter auf eine Pkw-Maut in Deutschland. "Die Maut war eine große Idee", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag".



Er würde diese Idee "jetzt auch nicht opfern". Man müsse "weiter darüber nachdenken, wenn sich der Rauch verzogen hat", so der Innenminister weiter. Die negative Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs müsse man akzeptieren. "Aber verstehen kann ich sie nicht", sagte Seehofer.



Als ehemaliger CSU-Vorsitzender hatte Seehofer für die Einführung der Pkw-Maut gekämpft.