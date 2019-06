Beim vorletzten Gipfeltreffen in Deutschland setzten linke deutsche Sturmabteilungen Hamburg in Brand, beim letzten Treffen in Buenos Aires kam die deutsche Kanzlerin zu spät, und in diesem Jahr schoss Angela Dorothea Merkel wieder den Vogel ab. Denn die Klima-Kanzlerin schwebte gleich mit zwei (!) Flugzeugen in Osaka ein (eins könnte ja kaputt gehen) ...

