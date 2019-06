Ein nationaler Alleingang in der Klimapolitik ist sinnlos und teuer, schreibt Ökonom Axel Ockenfels in seinem Gastbeitrag. Nötig seien internationale Kooperation und ein globaler CO2-Preis.

Aus angelsächsischen Ländern stammt die Metapher vom Elefanten im Raum. Sie steht für ein Problem, das alle Beteiligten erkennen, das aber niemand anspricht. Der Elefant im Raum der Klimapolitik ist das Missverhältnis zwischen nationaler und globaler CO2-Vermeidung. Während die deutschen CO2-Emissionen 2018 leicht gefallen sind, haben sich die globalen Werte massiv erhöht - um ein Vielfaches von dem, was die EU eingespart hat. Weltweit wuchs die fossile Energieerzeugung schneller als die Produktion aus erneuerbaren Quellen. Von einer radikalen Reduktion der Emissionen, die für die Einhaltung der Klimaziele nötig wäre, ist auf der Weltbühne nichts zu sehen.

In Deutschland und Europa setzen wir diesem globalen Trend deutsche oder europäische Reduktionsziele entgegen. Doch es gibt kein deutsches oder europäisches Klima, und für das Klima ist es unerheblich, wo CO2 emittiert wird. Selbst wenn wir 2018 in Deutschland die Energiewirtschaft, den Verkehr und andere Sektoren zu 100 Prozent dekarbonisiert hätten, wären unsere Anstrengungen durch zusätzliche Emissionen anderer Länder überkompensiert worden. Zudem wird wohl ein großer Teil der in Deutschland eingesparten fossilen Brennstoffe lediglich in andere Regionen gelenkt - und verbilligt dort die Verschmutzung.

Das bedeutet nicht, dass sich Deutschland und Europa aus der Verantwortung stehlen können. Doch solange aus individuellen nicht kollektive Anstrengungen werden, können wir den Klimawandel nicht aufhalten, sondern nur ein wenig verzögern. Deshalb muss Klimapolitik ...

