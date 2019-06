Anleger haben in froher Hoffnung auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China Aktien erworben. Die Kurse sind daher im Vorfeld des G-20-Gipfels gestiegen. Das Ergebnis, welches am Wochenende verkündet wurde, ist jedoch ernüchternd. Man rede wieder miteinander, lautete der lieblose Kommentar. Am Montag wird sich nun zeigen, ob sich die Marktteilnehmer damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...