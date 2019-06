Baden-Württemberg wird vom Niedergang des Verbrennungsmotors bedroht. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) über Autobauer im Tiefschlaf, ihren Ärger über das Kanzleramt und Batterien aus dem Ländle.

Im Kanzleramt kamen in dieser Woche Politik und Autoindustrie zum Autogipfel zusammen. Mehr als eine Absichtserklärung kam dabei nicht heraus. Haben Sie auf mehr gehofft?Ja! Wir tagen und tagen, aber handeln zu wenig. Die Autoindustrie fordert zu Recht verlässliche Rahmenbedingungen und den schnellen Aufbau von Infrastruktur. Im Gegenzug müssen die Hersteller ihr Engagement in Sachen nachhaltiger Mobilität an den hiesigen Standorten weiter ausbauen und mehr bezahlbare Pkw-Modelle anbieten, ohne die wir die Elektromobilität nicht erfolgreich auf die Straße bringen werden.

Es sollen 50 Teilnehmer beim Autogipfel gewesen sein, aber für die Ministerpräsidenten der Autoländer Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen war scheinbar kein Platz. Wissen Sie, warum?Nein. Aber ich kritisiere das sehr. Denn die Länder wissen sehr genau, worauf es bei der Transformation der Autoindustrie ankommt.

Die Ministerpräsidenten hatten schriftlich um Einladung gebeten - vergeblich. Wird das noch ein Nachspiel haben?Die Transformation erfordert erhebliche Investitionen und sie kann, wenn wir sie nicht strategisch und gezielt gestalten, auch Wertschöpfung und Arbeitsplätze in den heutigen Autoregionen kosten. Ich erwarte daher vom Bund, dass die Automobilländer im Weiteren einbezogen werden.

Die Autoindustrie ist eine der wichtigsten Säulen der baden-württembergischen Wirtschaft. Was passiert, wenn sie den Umstieg aufs E-Auto nicht hinbekommt?Wir können den Wandel erfolgreich gestalten, das hat unsere Industrie in der Vergangenheit schon bewiesen. Je schneller die Transformation erfolgt, umso ambitionierter wird das. Wenn 2030 jedes zweite verkaufte Auto ein reines E-Auto sein sollte, ist laut einer Studie jeder zweite Arbeitsplatz im produzierenden Bereich gefährdet.

Ihr Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat gesagt, er wolle nicht, dass es Baden-Württemberg mit den Autos so geht wie einst dem Ruhrgebiet mit dem Stahl und der Kohle. Die Lage ist also offenbar ernst.Unsere Stärke ist das weltweit einmalige Cluster und die daraus resultierende Systemkompetenz. Unser bisheriger Erfolg ist gleichzeitig unser größtes Risiko. Wir müssen den Spagat aus Amortisation der getätigten Investitionen und der Innovationsführerschaft in den neuen Technologien meistern. Die Lage der Zulieferer - gerade der kleinen und mittleren - und damit ganzer Regionen ist da zum Teil deutlich ernster als die der global aufgestellten Autohersteller.

Die IG Metall fordert milliardenschwere Fonds, die Zulieferer für den Umstieg auf das E-Auto oder bei Schieflagen mit Kapital versorgen sollen. Was halten Sie davon?Das sehe ich kritisch. Es gibt ja schon Instrumente, die helfen, wie sich nach der Wirtschaftskrise 2008/2009 gezeigt hat. Zum Beispiel mit Bürgschaften. Klar ist, dass sich die Konjunktur für die Zulieferer eintrübt. Doch wer jetzt schon über Rettungsfonds für Zulieferer redet, ...

