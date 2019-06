26 Prozent der Deutschen lassen die Regierung in einer Umfrage komplett durchfallen. Beliebteste Politikerin bleibt aber Kanzlerin Angela Merkel.

Die Deutschen haben der Bundesregierung zur Sommerpause ein durchwachsenes Zeugnis ausgestellt. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die "Bild am Sonntag" gaben die 1009 Befragten dem Kabinett für seine bisherigen Leistungen im Schnitt eine "4 plus" (3,8). Die Note gut verteilten nur neun Prozent, "sehr gut" gab es gar nicht. 26 Prozent der Befragten ließen die Regierung durchfallen ("mangelhaft" oder "ungenügend").

Beliebtestes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...