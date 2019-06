Deutsche Unternehmen sind bei Zukunftstechnik von Giganten aus den USA und China abhängig. Autark können sie nur werden, wenn die Politik kleine IT-Champions fördert - oder ihnen zumindest Aufträge gibt.

Auf dem Weg zur Arbeit im Bonner Rheinbogen fährt Philipp Langnickel durch Straßen, deren Namen an Gründergeist und Forscherdrang erinnern. Ein Platz ist nach Konrad Zuse benannt, dem Erfinder des Computers. Von ihm führt die Joseph-Schumpeter-Allee weiter, die an den österreichischen Volkswirt erinnert, der heute als theoretischer Urvater der Disruption gilt.

Langnickel sieht sich durchaus in dieser Tradition. Denn sein vor zwei Jahren gegründetes Start-up Code Intelligence soll etwas bieten, was es so noch nicht gibt: Bisher sind Sicherheits-Checks für Software ausgesprochen aufwendig. Langnickel will den Prozess so vereinfacht haben, dass er in Unternehmen und Behörden nahezu vollautomatisch und ohne Hilfe von Spezialisten ablaufen kann. "Unser Produkt ist nach wenigen Stunden einsetzbar", verspricht er.

Damit könnte Code Intelligence helfen, Deutschland in einem zentralen und sensiblen Technologiefeld von den bisher dominierenden ausländischen Anbietern unabhängiger zu machen. Wie wichtig das ist, zeigen die aktuellen Vorwürfe und Sanktionen der USA gegen den chinesischen Technikkonzern Huawei. Dessen Produkte sind für viele deutsche Unternehmen ähnlich unverzichtbar wie die etlicher US-Softwareanbieter. Technologische Abhängigkeit aber wird bei politischen Konflikten zur Falle. In Handelskriegen wie dem zwischen den USA und China drohen schwere Nachteile. Wirtschaftsminister Peter Altmaier will deshalb erreichen, dass deutsche Unternehmen mit Kommunikations- und IT-Produkten wieder zur Weltspitze aufschließen.

Dabei würden sie nicht bei Null anfangen. Schon vor zwei Jahren fand das Wirtschaftsministerium heraus, dass deutsche Unternehmen bei 25 von gut 100 als zentral definierten digitalen Technologien Alternativen zu Konkurrenten aus nicht europäischen Staaten bieten. Allerdings sind sie oft zu klein, um die jeweils dominanten Anbieter aus den USA oder China ersetzen zu können. Und auf politische Hilfe warten die IT-Mittelständler bisher meist vergebens.

Das gilt auch für Code Intelligence. Gründer Langnickel will mit drei ehemaligen Bonner Informatik-Studenten und deren Doktorvater Matthew Smith tief in den Code von Softwareprodukten aller Art eindringen, um besonders schwer zu findende und womöglich sogar absichtlich eingebaute Schwachstellen aufzuspüren. Der Bedarf für ein derartiges Angebot wäre da: Möglichst noch in diesem Jahr soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) damit beginnen, Bauteile von Huawei zu überprüfen, die in den neuen 5G-Mobilfunknetzen zum Einsatz kommen sollen. Bislang aber fehlt eine Technologie, die auch möglicherweise gut getarnte Hintertüren in vielen Millionen Programmzeilen entdeckt.

Fordern und fördern

