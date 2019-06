Merck hat überzeugende Zahlen für das 1. Quartal präsentiert. Der Umsatz stieg um 7,8%, und der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht. Im Vorjahr musste der Konzern allerdings 1,4 Mrd $ im Zusammenhang mit der Gründung einer Kooperation mit dem Krebsspezialisten Eisai Ltd. zahlen. Fünf Medikamente erzielten zweistellige Umsatzzuwächse. Am meisten überzeugt hat erneut die Immuntherapie Keytruda gegen Lungenkrebs. Der Umsatz stieg um 55% auf 2,72 Mrd $. Das Medikament ist jetzt auch in Kombination ...

