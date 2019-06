Ab Montag dürfen EU-Börsen Schweizer Aktien wohl nicht mehr zum Handel anbieten. Bern und Brüssel streiten politisch - die wichtigsten Antworten.

Die Schweiz und die Europäische Union haben schon länger Beziehungsstress. Jetzt hat der Konflikt eine neue Eskalationsstufe erreicht: Nachdem die Europäische Union der Eidgenossenschaft die sogenannte Börsenäquivalenz verwehren will, hat die Schweiz ihren Aktienmarkt mit einer Verordnung abgeschottet. Was heißt das für Anleger? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was genau hat die Schweiz beschlossen?

Das Finanzministerium des Landes will am Montag die sogenannten "Schutzmaßnahmen" für die Schweizer Börse aktivieren. Wenn es nicht noch zu einer Einigung in letzter Minute kommt, dürfen europäische Handelsplätze die Aktien von Schweizer Unternehmen ab Montag nicht mehr zum Handel anbieten. Die Schweiz droht Handelsplattformen und Börsen mit empfindlichen Strafen.

Worum geht es beim Börsenstreit?

Die EU will der Schweiz nicht mehr die sogenannte Börsenäquivalenz attestieren. Die Regulierung der Schweizer Börse gilt demnach nicht mehr als gleichwertig mit den europäischen Regeln. Diese Gleichwertigkeit gilt als Bedingung dafür, dass europäische Marktteilnehmer an der Börse in Zürich handeln dürfen. Brüssel hatte die Äquivalenz zuletzt nur noch bis Ende Juni befristet. Weil diese Frist nun abläuft, reagierte die Schweiz ihrerseits mit einer Notverordnung.

Klingt ziemlich kompliziert. Mal ehrlich: Worum geht's tatsächlich?

Natürlich um Politik. Die EU-Kommission wollte Druck auf die Schweiz aufbauen, damit die ein Rahmenabkommen mit der EU unterzeichnet. Das Abkommen soll die bilateralen Beziehungen auf eine neue Basis stellen. Es klärt etwa, wie Konflikte gelöst werden und wie EU-Recht in der Schweiz übernommen wird. Aus Sicht der EU ist das Abkommen fertig verhandelt. Die Eidgenossen sehen aber weiteren Klärungsbedarf. In dieser vertrackten Situation wurde die Schweizer Börse zum Faustpfand: Die Kommission pochte auf Fortschritte, um die Börsenäquivalenz zu verlängern. Statt einzulenken, schlug die Schweiz mit einem Notfallplan zurück. Ein ziemlicher Schlamassel also.

Warum unterzeichnet die Schweiz das Rahmenabkommen nicht einfach?

Sie will nicht. Die Schweizer Regierung verlangt "Klärungen" bei drei Streitthemen: den Lohnschutz (Maßnahmen, die das hohe Schweizer Lohnniveau sichern sollen), staatlichen Beihilfen und der sogenannter Unionsbürgerrichtlinie, mit der in der Schweiz arbeitslos gewordene EU-Bürger auf Sozialhilfe pochen könnten. Gewerkschaften und die rechtskonservative SVP lehnen den Deal in der jetzigen Fassung ab. Dazu kommt: Am Ende müssen höchstwahrscheinlich alle Schweizer über das Abkommen abstimmen. Die Regierung könne nicht einfach entscheiden "Es ist so und fertig", sagte Außenminister Ignazio Cassis am Freitag. Erst müsse mit den Sozialpartnern eine Mehrheit geschaffen werden, mit der das Volk zufrieden sei.

Wie funktioniert der Notfallplan der Schweizer?

Die Regeln sollen bewirken, dass die Aktien von Schweizer Unternehmen ab Montag nur noch in der Schweiz gehandelt werden dürfen. Anlegern aus Europa bliebe damit keine andere Wahl, als ihre Käufe und Verkäufe in Zürich abzuwickeln. Damit, so die Erwartung der Schweizer Regierung, dürften europäische Anleger auch ohne die Anerkennung der Börsenäquivalenz weiter in der Schweiz ihre Geschäfte machen.

Geht der ...

