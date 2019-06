Teva hat im 1. Quartal enttäuscht. Der Konzern hat 15,2% weniger umgesetzt und ist in die roten Zahlen gerutscht. In allen Regionen sind die Umsätze gesunken. Der Umsatz mit dem früheren Vorzeigeprodukt Copaxone gegen Multiple Sklerose hat sich sogar auf 335 Mio $ nahezu halbiert. Auch Ajovy gegen Migräne spürt den Druck der Konkurrenz. Aber nicht nur die operative Schwäche belastet den Konzern. Im Mai wurde in den USA Klage gegen 20 Generika-Hersteller erhoben. Sie sollen seit 2006 illegale Preisabsprachen ...

