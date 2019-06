Newcrest ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. In den ersten 6 Monaten per Ende Dezember 2018 wurde die Goldproduktion um 6% auf 1,2 Mio Unzen ausgeweitet. Zugleich konnten die Stückkosten um 13% um 747 $ pro Unze gesenkt werden. So wurde das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 18% gesteigert, obwohl der im Durchschnitt realisierte Goldpreis mit 1.228 $ pro Unze um 5% unter dem Vorjahreswert lag. Unter dem Strich verdiente Newcrest mit 237 Mio $ mehr als doppelt so ...

