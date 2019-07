Russland und Saudi-Arabien einigen sich auf eine Öl-Förderquote - und nehmen damit das Ergebnis des Opec-Treffens vorweg. Der Einfluss Moskaus wächst.

Als Wladimir Putin im japanischen Osaka vor die Kameras trat, ließ er keine Zweifel daran, wer der starke Mann im globalen Ölgeschäft ist. Er habe bei Gesprächen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman vereinbart, dass beide Länder weiterhin ihre Ölproduktion auf das bisherige Niveau begrenzen werden, sagte er am Samstag. "Für welchen Zeitraum - darüber denken wir noch nach, sechs oder neun Monate. Womöglich neun Monate", kündigte der russische Präsident an.

Putin und MBS, wie der saudische Kronprinz abgekürzt wird, haben damit im Alleingang jene Entscheidung vorweggenommen, die die Organisation der Erdöl exportierenden Staaten (Opec) und die Nicht-Opec-Staaten unter Führung Russlands - bekannt als Opec+ - bei ihrem Treffen am Montag und Dienstag in Wien fällen wollten. Zwar sagte Putins Vertrauter, der russische Energieminister Alexander Nowak, dass sich bei den Opec-Beratungen erst noch entscheiden werde, ob das Ölkartell und weitere Staaten mitzögen. Doch dass sich andere Mitgliedstaaten gegen die zwei wichtigsten Ölexporteure Saudi-Arabien und Russland stellen, gilt als unwahrscheinlich. Lediglich bei der Dauer der Förderkürzungen gibt es noch etwas Spielraum - doch auch bei diesem Thema hat der russische Präsident bereits enge Grenzen gesetzt.

Der beim G20-Gipfel ausgehandelte Deal zeigt: Das einstmals mächtige Ölkartell droht zum Schatten seiner selbst zu werden. Wichtige Entscheidungen treffen die beiden mächtigsten Mitglieder der Opec+, Saudi-Arabien und Russland, mittlerweile in bilateralen Gesprächen. Die Opec wacht nur noch darüber, dass sich auch alle Mitglieder an die ausgehandelten Produktionsmengen halten.

Zudem steht das Kartell wegen schwindender Marktanteile extrem unter Druck. Erstmals seit 1991 sank der Anteil der Opec an der weltweiten Ölproduktion unter 30 Prozent. Hauptgrund dafür ist der Boom in der US-Schieferölindustrie. Zusammen mit Russland, Mexiko und acht weiteren Staaten, die sich in der Förderallianz Opec+ zusammengeschlossen haben, kommt das Kartell immerhin auf einen Marktanteil von knapp 50 Prozent.

Bereits im Dezember 2018 hatte sich gezeigt, wie dringend die Opec Russland braucht. Damals hatten sich die Opec+-Staaten darauf verständigt, ihre Ölproduktion zu begrenzen. Gekürzt wurde die Fördermenge um 1,2 Millionen Barrel Öl pro Tag (ein Barrel sind rund 159 Liter). Auf die Opec entfielen zwei Drittel, auf die Nicht-Opec-Länder ein Drittel der Produktionskürzungen. Die größten Einschnitte stemmten schon damals Saudi-Arabien und Russland. Nur so konnte die Opec+-Allianz den Ölpreis stabilisieren, der zu dieser Zeit massiv in Rutschen geraten war.

Ende Juni ist der Deal ausgelaufen. Die Mehrheit der Marktbeobachter hatte bereits im Vorfeld erwartet, dass die bisherige Förderkürzung verlängert würde. Doch viele Experten hatten auch damit gerechnet, dass die Förderlimits vorerst nur bis Jahresende ...

