Chinas Staatschef Xi und US-Präsident Trump konnten sich zu einer Wiederaufnahme der Handelsgespräche durchringen. Vor allem in Japan sind Anleger optimistisch.

Die Aktienkurse an Asiens Börsen haben vom Waffenstillstand im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg profitiert. Der Shanghai Composite Index ging über ein Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag in den Handel. Noch stärker war der Anstieg in Japan. Der Nikkei-Index legte bis zur Mittagspause um 1,8 Prozent auf 21.658,93 Punkte.

Und das ist vielleicht nur der Anfang einer kleinen Hausse. Der Nikkei könnte die Marke von 22.000 Punkten testen, meint Yoshinori Shigemi, ein Aktienstratege von JP Morgan, in der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei. Damit würde der Nikkei wieder den Boden gut machen, den der Markt seit der Eskalation im Handelskrieg im April verloren hat.

Auslöser des kleinen Kurssprungs war das positive Ergebnis eines Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping ...

