Heilsbringer oder Teufelszeug? Mobiles Bezahlen ist vor allem eines: nicht mehr aufzuhalten. Für Investoren ist das eine gute Nachricht - und eine Frage der Perspektive.

Egal, in welchem Land Sie in diesem Jahr Urlaub machen. Die Chancen stehen gut, dass man dort im Bereich Mobile Payments schon deutlich weiter ist als in Deutschland. Ganz gleich, ob in Kopenhagen, Göteborg oder Talinn - wer im Norden unterwegs ist, kann das Portmonee in der Regel getrost zuhause lassen. Warum? Dort wird sehr viel häufiger elektronisch bezahlt als bei uns. Kartenlesegeräte gibt es oftmals sogar am Imbiss. Auch Länder wie Frankreich oder Italien sind uns in diesem Bereich voraus. Das gilt übrigens auch für zahlreiche Schwellenländer wie Indien oder China. Im Reich der Mitte zählt - ähnlich wie in Nordeuropa - die Plastikkarte zum bevorzugten Zahlungsmittel. Egal ob in Peking, Shanghai oder Hangzhou: Kreditkarten - allen voran Mastercard und Visa - werden in China nahezu überall akzeptiert, vom großen Einkaufstempel bis hin zum Kiosk um die Ecke.

Kenia als Vorreiter

Und selbst zahlreiche Tigerstaaten haben in Sachen Mobile Payments im Vergleich zu Deutschland die Nase vorn - und zwar zum Teil recht deutlich. Vorreiter ist dabei insbesondere Kenia. In dem ostafrikanischen Land hat der Mobilfunkanbieter Safaricom bereits vor rund zwölf Jahren M-Pesa aus der Taufe gehoben. Mittlerweile transferieren rund 30 Millionen Kenianer Geld mit M-Pesa - und das ohne Bankkonto. Stattdessen wird bei den zahlreichen M-Pesa-Agents lediglich Geld auf die SIM-Karte des Handys eingezahlt. Anschließend können Nutzer mit dem Guthaben Rechnungen begleichen, im Internet shoppen oder sich Bargeld auszahlen lassen.

